Петербургский международный экономический форум начал работу

После выступления Милохина участники сессии обсудили инвестиции в TikTok-хаусы. TikTok- и YouTube-продюсер Ярослав Андреев, более известный как «Эльф-торговец» и основатель TikTok-хауса Dream Team, рассказал, что AliExpress интересовался покупкой его проекта по цене от 65 млн долларов.