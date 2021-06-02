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Петербургский международный экономический форум 2021

Петербургский международный экономический форум начал работу

BFM.RUиещё 1
10 часов назад
Обновлено в 19:33
Петербургский международный экономический форум начал работу
Фото: BFM.RUBFM.RU
В среду, 2 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит в очном формате.
После годового перерыва из-за пандемии цены на участие сильно выросли. Билет класса премиум стоит до миллиона рублей. Ранее на это обратила внимание омбудсмен малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Она должна была выступить на одной из сессий, но оказалось, что спикерам тоже придется заплатить.
Подскочил ценник и на еду. Ксения Собчак опубликовала меню из буфета форума. В этом году гостям предлагают бизнес-ланч из четырех видов меню за 3800 рублей, и неважно, заказал ли участник плотный обед или только чашку зеленого чая. Комментирует директор по маркетингу Business FM Павел Миронов, который находится на форуме.
Павел Миронов директор по маркетингу Business FM «Росконгресс» ежегодно и на Петербургском международном экономическом форуме, и на других мероприятиях, которые он проводит, для участников форума организует глобальный ресторан. На ПМЭФ он называется ресторан «Форум», в котором представлены меню разных кухонь мира: итальянская, паназиатская, которые фиксированы в своем наборе и опциях — это обеспечено для того, чтобы участник форума пришел перекусить, не тратил время на ожидание того, что он хочет. Там нет большого меню, нет выбора из 20 видов салата, горячего и супов. Это сделано для того, чтобы участнику было удобно перекусить разными видами кухонь мира и пойти дальше заниматься своими форумными делами. На площадке «Форум» представлены также два ресторана: ресторан Memo (Санкт-Петербург) и Kuban Investment Restaurant — это площадка, на которой представлены все ее гастрономические изыски. В прошлые годы работал Раппопорт и его рестораны «Блок» и «Dr. Живаго», в которых проводили мероприятия Сбербанк и другие крупные компании. И ресторан «Форум» был всегда, он есть на любых форумах, которые проводит «Росконгресс», но цена выросла, очевидно, из-за специфических мер обеспечения ковидной безопасности в том числе на кухнях. Но в формате «прийти и выпить чашку кофе и съесть бутербродик» — никогда таких историй на форуме не было».
Впрочем, не всех участников напугали цены. Впервые в нулевой день форума здесь так много людей, говорит обозреватель Business FM Иван Медведев, который работает на форуме.
Иван Медведев обозреватель Business FM «Это, наверное, один из самых здоровых форумов если не за всю историю, то, по крайней мере, на моей памяти точно, поскольку участники форума проходили очень строгий ковид-отбор: все в обязательном порядке сдавали ПЦР-тестирование, у кого-то это получилось не очень удачно в плане того, что было потрачено много времени в очереди в понедельник, но во вторник коллеги, которые проходили тестирование 1 июня, говорили, что все прошло абсолютно спокойно, все сдавали тесты за пять-десять минут. Я в нулевом дне форума принимаю участие в первый раз, и мне сравнивать не с чем, но, как я успел пообщаться с уже более опытными участниками, все они говорят, что такого количества людей в нулевой день форума они еще не видели, и пока основная мысль, которая витает в воздухе, что люди за год пандемии, год Zoom истосковались по живому общению и приехали сюда сильно заранее, чтобы наконец-то увидеть друг друга в лицо, поговорить, пожать руку. Хотя здесь с этим тоже довольно строго, проверяют наличие масок на входе и так далее. На площадке жесткое требование носить маски. Можно снимать их, когда ты на стенде, но пока ты ходишь по коридорам и перемещаешься по территории, обязательно должен быть в маске. И как говорят, на себе, слава богу, не проверял, два предупреждения — и с форума удалят. Даже при таких строгих мерах все равно, как пишет издание «Фонтанка», есть первый госпитализированный участник форума с ковидом. Это девушка 18 лет из Москвы, она работала здесь волонтером, и вроде у нее была температура, ее госпитализировали. Звездой как минимум первой половины стартового дня форума стал блогер, тиктокер Даня Милохин, который выступал в качестве спикера на одной из панелей. Он рассказывал о том, каково это быть блогером, что это на самом деле непросто, и, самое главное, он отдает себе отчет в том, что это недолговечно. И туда потом зашла Ксения Собчак, и они вместе снимали TikTok, повалившись на пол, буквально там была груда человеческих тел, снимали TikTok под общий веселый смех. Организаторы говорят, что заполняемость зала на этой панели была стопроцентная, то есть интерес к этой дискуссии был максимальный. Но надо сказать, что Милохин, конечно, общего делового дресс-кода, присущего петербургскому форуму, не соблюдал: он сидел в кресле спикера в кроссовках, в широких спортивных штанах, оверсайз-рубашке, в кепке, с серьгами в ушах и так далее. В принципе, почти все участники этой панели выглядели более или менее так. В нулевой день такого ажиотажа на площадке никто не припомнит. В том числе были и представители крупного бизнеса — я сегодня видел Виктора Вексельберга, также с утра видел Аркадия Дворковича. Первые лица также сегодня присутствовали, что для нулевого дня, как говорят опытные участники, тоже не характерно».
После выступления Милохина участники сессии обсудили инвестиции в TikTok-хаусы. TikTok- и YouTube-продюсер Ярослав Андреев, более известный как «Эльф-торговец» и основатель TikTok-хауса Dream Team, рассказал, что AliExpress интересовался покупкой его проекта по цене от 65 млн долларов.
В рамках ПМЭФ проходит Форум креативного бизнеса. Это первое подобное мероприятие, оно объединит более 200 экспертов со всего мира для обсуждения потенциала и перспектив креативных индустрий для экономики. Среди известных российских деятелей искусства, медиаменеджеров, журналистов и блогеров в программе заявлены Тимур Бекмамбетов, Тина Канделаки, Сергей Шнуров, Константин Богомолов, Ксения Собчак и другие.
Экономика,Анастасия Татулова,Ярослав Андреев,Павел Миронов,Иван Медведев,Тина Канделаки,Тимур Бекмамбетов,Виктор Вексельберг,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Аркадий Дворкович,Сбербанк России,Business FM,Фонтанка.Ру,
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