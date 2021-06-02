Петербургский международный экономический форум начал работу

Иван Медведев обозреватель Business FM «Это, наверное, один из самых здоровых форумов если не за всю историю, то, по крайней мере, на моей памяти точно, поскольку участники форума проходили очень строгий ковид-отбор: все в обязательном порядке сдавали ПЦР-тестирование, у кого-то это получилось не очень удачно в плане того, что было потрачено много времени в очереди
в понедельник, н
о во вторник коллеги, которые проходили тестирование 1 июня, говорили, что все прошло абсолютно спокойно, все сдавали тесты за пять-десять минут. Я в нулевом дне форума принимаю участие в первый раз, и мне сравнивать не с чем, но, как я успел пообщаться с уже более опытными участниками, все они говорят, что такого количества людей в нулевой день форума они еще не видели, и пока основная мысль, которая витает в воздухе, что люди за год пандемии, год Zoom истосковались по живому общению и приехали сюда сильно заранее, чтобы наконец-то увидеть друг друга в лицо, поговорить, пожать руку. Хотя здесь с этим тоже довольно строго, проверяют наличие масок на входе и так далее. На площадке жесткое требование носить маски. Можно снимать их, когда ты на стенде, но пока ты ходишь по коридорам и перемещаешься по территории, обязательно должен быть в маске. И как говорят, на себе, слава богу, не проверял, два предупреждения — и с форума удалят. Даже при таких строгих мерах все равно, как пишет издание «Фонтанка»
, есть первый госпитализированный участник форума с ковидом. Это девушка 18 лет из Москвы, она работала здесь волонтером, и вроде у нее была температура, ее госпитализировали. Звездой как минимум первой половины стартового дня форума стал блогер, тиктокер Даня Милохин, который выступал
в качестве спикера на одной из панелей. Он рассказывал о том, каково это быть блогером, что это на самом деле непросто, и, самое главное, он отдает себе отчет в том, что это недолговечно. И туда потом зашла Ксения Собчак, и они вместе снимали TikTok, повалившись на пол, буквально там была груда человеческих тел, снимали TikTok под общий веселый смех. Организаторы говорят, что заполняемость зала на этой панели была стопроцентная, то есть интерес к этой дискуссии был максимальный. Но надо сказать, что Милохин, конечно, общего делового дресс-кода, присущего петербургскому форуму, не соблюдал: он сидел в кресле спикера в кроссовках, в широких спортивных штанах, оверсайз-рубашке, в кепке, с серьгами в ушах и так далее. В принципе, почти все участники этой панели выглядели более или менее так. В нулевой день такого ажиотажа на площадке никто не припомнит. В том числе были и представители крупного бизнеса — я сегодня видел Виктора Вексельберга, также с утра видел Аркадия Дворковича. Первые лица также сегодня присутствовали, что для нулевого дня, как говорят опытные участники, тоже не характерно».