Вице-премьер Белоусов примет участие в церемонии открытия ПМЭФ-2021

«Мы видим невероятно высокий интерес международного сообщества к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Согласно требованиям эпидемиологической безопасности, одномоментно на площадке может находиться не более 5000 человек. В настоящий момент на Форум аккредитовано более 2000 иностранных участников, самая большая делегация, больше 250 человек, приедет из США. Примерно столько же участников ожидаются из Катара, страны-гостя ПМЭФ-2021. Широкий состав представителей власти и бизнеса приедет из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Китая и других стран. Международное бизнес-сообщество активно откликнулось на участие в Форуме с целью выстраивания эффективного диалога на своем уровне, несмотря на не всегда простые политические отношения», — отметил ранее вице-премьер Андрей Белоусов.