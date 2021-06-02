Посвященный 800-летию Нижнего Новгорода стенд представили на ПМЭФ

Соседями по площадке стали Башкортостан и Qatar Airlines.
Фото: Александра ШеломцеваАлександра Шеломцева
Появились первые фотографии стенда Нижегородской области с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), сообщает корреспондент ННТВ Александра Шеломцева, находящаяся в Санкт-Петербурге.
На форуме представлены как достопримечательности города, так и проекты развития, которые планируется реализовать в год юбилея, а также в перспективе.
Проекты представлены на восьми вертикальных тач-панелях. Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города — Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики «Маяк», пакгаузов и Кремля.
Кстати, 4 июня на площадке стенда пройдет открытие Международного научного форума им. Академика Сахарова.
Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина
, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.