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Участникам ПМЭФ представили стенд, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода

"Время Н" РИА
1 час назад
Соседями по площадке стали Башкортостан и Qatar Airlines.
Посвященный 800-летию Нижнего Новгорода стенд представили на ПМЭФ
Фото: Александра ШеломцеваАлександра Шеломцева
Появились первые фотографии стенда Нижегородской области с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), сообщает корреспондент ННТВ Александра Шеломцева, находящаяся в Санкт-Петербурге.
На форуме представлены как достопримечательности города, так и проекты развития, которые планируется реализовать в год юбилея, а также в перспективе.
Проекты представлены на восьми вертикальных тач-панелях. Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города — Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики «Маяк», пакгаузов и Кремля.
Кстати, 4 июня на площадке стенда пройдет открытие Международного научного форума им. Академика Сахарова.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что в ПМЭФ-2021 примет участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.
Экономика,ПМЭФ-2021,Глеб Никитин,Владимир Путин,
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