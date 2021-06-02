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Телеканал «360» представил на ПМЭФ новый логотип

RT на русском
49 минут назад
Телеканал «360» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новый логотип.
Телеканал «360» представил на ПМЭФ новый логотип
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дизайнеры убрали полоску ГЦП и добавили в логотип орбиту, которая символизирует трансформацию канала и его ориентированность на диджитал.
В число основных площадок канала теперь входят соцсети, мессенджеры и YouTube.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге сделали предварительный прогноз по загрузке отелей в период ПМЭФ и Евро-2020.
Экономика,ПМЭФ-2021,
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