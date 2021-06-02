В «Росконгрессе» рассказали о первом дне ПМЭФ-2021

Заместитель директора фонда «Росконгресс», глава форума креативного бизнеса и фонда «Инносоциум» Елена Маринина рассказала RT об атмосфере первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ-2021 станет одним из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате в постпандемийный период.

Участники форума будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса.

Кроме того, в рамках ПМЭФ будут рассмотрены вопросы развития цифровых технологий, а также инвестиционной привлекательности российских регионов.