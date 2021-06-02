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В «Росконгрессе» рассказали о первом дне ПМЭФ-2021

RT на русском
38 минут назад
Заместитель директора фонда «Росконгресс», глава форума креативного бизнеса и фонда «Инносоциум» Елена Маринина рассказала RT об атмосфере первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В «Росконгрессе» рассказали о первом дне ПМЭФ-2021
Фото: ТАССТАСС
«Сейчас, после пандемии, всё перезагрузилось, и всё как будто по-другому. Это первое, самое крупное мероприятие после пандемии, которое состоялось. Для нас всех это очень волнительно и в то же время радостно. Мы видим особенный ажиотаж — очень много посетителей, очень много было желающих записаться, участвовать в дискуссиях, в сессиях, различных мероприятиях. Сейчас, если посмотреть, народа (на ПМЭФ. — RT) столько, сколько в первый день ранее не наблюдалось», — сказала Маринина.
В Санкт-Петербурге 2—5 июня проходит Петербургский международный экономический форум.
ПМЭФ-2021 станет одним из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате в постпандемийный период.
Участники форума будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса.
Кроме того, в рамках ПМЭФ будут рассмотрены вопросы развития цифровых технологий, а также инвестиционной привлекательности российских регионов.
Экономика,ПМЭФ-2021,
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