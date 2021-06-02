Венедиктов и Канделаки стали гостями ПМЭФ

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«Друзья, традиционное Почему вот форум начинается, заканчивается, но есть какие-то непреходящие ценности, – сказала Канделаки, указывая на Венедиктова. – Как настроение, как самочувствие, что ждем от форума?»

На вопроc об ожиданиях от форума Алексей Венедиктов пошутил: «От форума мы ждем Канделаки, что же еще ждать?»

Канделаки также напомнила о своем эфире на канале «Матч ТВ», который состоится в 9 утра, на что главред «Эха» сообщил, что «так рано не ложится».