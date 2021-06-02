Венедиктов и Канделаки стали гостями ПМЭФ

Гостями Петербургского международного экономического форума традиционно стали журналистка Тина Канделаки
и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
. Они сняли совместное видео.
«Друзья, традиционное Почему вот форум начинается, заканчивается, но есть какие-то непреходящие ценности, – сказала Канделаки, указывая на Венедиктова. – Как настроение, как самочувствие, что ждем от форума?»
На вопроc об ожиданиях от форума Алексей Венедиктов пошутил: «От форума мы ждем Канделаки, что же еще ждать?»
Канделаки также напомнила о своем эфире на канале «Матч ТВ», который состоится в 9 утра, на что главред «Эха» сообщил, что «так рано не ложится».
Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит наиболее значимая экономическая конференция в России – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся экономического развития, на площадке встретятся различные ньюсмейкеры: от глав государств до руководителей крупных международных компаний.