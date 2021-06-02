ВТБ примет участие в создании Технологической долины СПбГУ "Невская дельта"

ИНТЦ - это совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность на льготных экономических условиях, которые действуют на определенной правительством РФ
территории. Инициаторами проектов по созданию ИНТЦ, согласно действующему законодательству, могут выступать образовательные организации высшего образования или научные организации, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ. Решение о создании центров и направлениях их научно-технологической деятельности принимает правительство РФ.