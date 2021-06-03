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Знание русского языка и истории станет обязательным для разрешения на работу в РФ

Газета.Ruиещё 2
40 минут назад
Утверждены требования к минимальному уровню знаний, которые необходимы для сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства России. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Требования для разрешения на работу в России ужесточили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно документу, желающие получить разрешение на работу или патент иностранцы должны воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер. Они также обязаны уметь заполнять документы, бланки и заявления.
По истории иностранные граждане должны знать наиболее значимые факты и события, названия крупнейших городов страны и основные государственные праздники. В сфере законодательства от иностранцев требуется знания основных прав, свобод и обязанностей иностранных граждан при пребывании на территории России.
К иностранцам, планирующим временное проживание, применяются те же требования, что и при получении разрешения на работу. Исключение составляют некоторые социально-культурные темы и названия городов России. В мае стало известно, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов — "Контролируемое пребывание".
Экономика,Михаил Мишустин,
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