Требования для разрешения на работу в России ужесточили

Утверждены требования к минимальному уровню знаний, которые необходимы для сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства России. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, желающие получить разрешение на работу или патент иностранцы должны воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер. Они также обязаны уметь заполнять документы, бланки и заявления.

По истории иностранные граждане должны знать наиболее значимые факты и события, названия крупнейших городов страны и основные государственные праздники. В сфере законодательства от иностранцев требуется знания основных прав, свобод и обязанностей иностранных граждан при пребывании на территории России.