Самарская область примет участие в ПМЭФ

Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

На стенде будет представлен макет космического аппарата «Аист-2Д», проект «умной дороги» и электромобиль Zetta.

На интерактивной карте области можно увидеть все действующие инвестиционные площадки.

Как ожидается, будет подписано несколько соглашений, которые позволят привлечь в регион инвесторов и создать новые рабочие места.

В ПМЭФ будет участвовать и делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым. Об этом сообщает «Ямал-Регион»