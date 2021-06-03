На ПМЭФ-2021 обсудили проблемы МСП

Существенный рост объемов закупок крупнейшими госкомпаниями у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) связан с созданием маркетплейсов, заявила в ходе сессии «Малый — крупному и крупный — малому» на старте Петербургского международного экономического форума заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе . Пока же малый бизнес испытывает ряд существенных проблем при взаимодействии с крупным, в том числе государственным бизнесом, подчеркнули другие участники дискуссии.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего в прошлом году по 223-му ФЗ «О закупках, товаров, работ и услуг» было заключено контрактов на общую сумму свыше 20 трлн руб., из них субъекты МСП получили в 2020 году пятую часть от всех объемов, а именно — на сумму порядка 4 трлн руб., сообщила на сессии «Малый крупному или крупный малому? Кооперация: как и кому это выгодно?» в рамках ПМЭФ-2021 заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

По ее оценке, на этом фоне куда более эффективным инструментом для сотрудничества небольших предпринимателей с госсектором выглядит 44-й ФЗ. В прошлом году как раз с его использованием были заключены договоры на общую сумму примерно 9 трлн рублей, из этой суммы около 3,4 трлн руб. пришлось на субъекты МСП, подчеркнула представитель Казначейства.

Уровень конкуренции при работе с естественными монополиями, госструктурами, их дочками и прочими предприятиями с госучастием в рамках 223-го ФЗ «О госзакупках» существенно ниже, нежели чем во время работы с госсектором по 44-му ФЗ «О контактной системе закупок», пояснила Катамадзе. Так, если в первом случае на один тендер приходится два участника, то в во втором, как правило, три и более, подчеркнула она.

«На наш взгляд, огромная перспектива состоит в том, чтобы создать полноценные маркетплейсы, перейти к полноценным интернет-магазинам. И площадки электронные имеют большой потенциал на развитие не просто в сторону «IT-молотка», а в сторону создания серьезных возможностей продаж продуктов малого бизнеса. Логистика, прецизионные работы, склады – это большой объем того, что делают западные агрегаторы и того, чего не хватает у нас», – сказала Катамадзе.

Минэкономразвития , которое выступает администратором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в свою очередь подчеркнули: многое уже было сделано для того, чтобы субъекты МСП участвовали в госзакупках. По словам замдиректора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Ирины Орел, к 2025 году малые компании должны достичь в госзакупках объема 5 трлн рублей. Для этого уже увеличена квота небольших фирм в госзакупках с 18% до 20%, под юрисдикцию 223-ФЗ попали самозанятые граждане; была введена и административная ответственность за нарушение сроков выплаты по договорам, а также расширен горизонт планирования закупок до трех лет, уточнила Орел.

Кроме того, в Минэке надеются ввести обязательства участников госзакупок заключать контракты с малыми предприятиями.

«Мы, с коллегами из Минфина, будем увеличивать квоту закупок по субъектам МСП с 20% до 30%, и с 18% до 30% по СБИС торгам. Еще одна большая инициатива — распространение на всех заказчиков квоты [по привлечению МСП]», – рассказала представитель МЭР.

Малый бизнес испытывает ряд существенных проблем при взаимодействии с крупным, в том числе государственным бизнесом, заявила в свою очередь вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова. По ее мнению, прежде всего, речь идет о бюрократии, отсутствие гибкости в принятии решений, и самое сложное – задержки в оплате товаров и услуг со стороны крупных компаний, а также занижение стоимости заказов.

«Ну, что греха таить, – да, крупный бизнес любит покупать максимально дешево. При этом мы понимаем, что некоторые вещи таятся скорее в системных историях: малому бизнесу сложно подтвердить квалификацию надежного поставщика, крупный бизнес не хочет работать с теми, кто использует упрощенную систему налогообложения, хотя она в принципе более комфортна для МСП», — заметила Глухова.

Малый бизнес – это не совсем целевая аудитория крупных компаний, убеждена вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова . В России нет прослойки средних инжиниринговых компаний, куда малый бизнес может прийти со свои продуктом, обозначила проблему представитель ТПП.