Нужны рамки: Белоусов о "нахлобучивших" государство металлургах

У государства нет задачи отобрать деньги у металлургов, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя свое недавнее высказывание о том, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей.

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«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы», - цитирует Белоусова «Интерфакс».

Он пояснил, что российское правительство готово рассмотреть разные инструменты для стабилизации цен на металл для госпроектов, среди которых программа строительства жилья, строительство Восточного полигона, программы РЖД

Из-за резкого скачка цен на стальную продукцию эти программы сильно подорожали, и теперь правительству необходимо «вписать их в рамки».

По словам Белоусова, решить проблему компенсации переплаты госпотребителям можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер.

«Это здорово, соглашения (о скидках – прим.ред.) и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки», - отметил он.

По мнению Белоусова, система скидок порождает целый ряд проблем, связанный в том числе с уже заключенными контрактами. Поэтому, как считает вице-премьер, «налоговое решение технологически самое простое».

«Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание, там это все легко подтвердить», - добавил он.

В понедельник, 31 мая, в телевизионном интервью Андрей Белоусов предложил обязать металлургов выплатить 100 миллиардов рублей сверхприбылей в бюджет, заявив, что металлургические компании «нахлобучили (государство) в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей».