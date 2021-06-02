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Петербургский международный экономический форум 2021

Нужны рамки: Белоусов объяснил слова о "нахлобучивших" государство металлургах

Вероника Полынина
1 час назад
У государства нет задачи отобрать деньги у металлургов, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя свое недавнее высказывание о том, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей.
Нужны рамки: Белоусов о "нахлобучивших" государство металлургах
Фото: ТАССТАСС
«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы», - цитирует Белоусова «Интерфакс».
Он пояснил, что российское правительство готово рассмотреть разные инструменты для стабилизации цен на металл для госпроектов, среди которых программа строительства жилья, строительство Восточного полигона, программы РЖД.
Из-за резкого скачка цен на стальную продукцию эти программы сильно подорожали, и теперь правительству необходимо «вписать их в рамки».
По словам Белоусова, решить проблему компенсации переплаты госпотребителям можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер.
«Это здорово, соглашения (о скидках – прим.ред.) и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки», - отметил он.
По мнению Белоусова, система скидок порождает целый ряд проблем, связанный в том числе с уже заключенными контрактами. Поэтому, как считает вице-премьер, «налоговое решение технологически самое простое».
«Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание, там это все легко подтвердить», - добавил он.
В понедельник, 31 мая, в телевизионном интервью Андрей Белоусов предложил обязать металлургов выплатить 100 миллиардов рублей сверхприбылей в бюджет, заявив, что металлургические компании «нахлобучили (государство) в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей».
Во вторник, 1 июня, совещание по проблеме цен провел с представителями металлургических компаний глава Минпромторга Денис Мантуров. На нем обсуждалось обеспечение гособоронзаказа по фиксированной цене и заключение прямых формульных контрактов по госстройкам со скидками, а также закупки металла в госрезерв.
Экономика,Денис Мантуров,Андрей Белоусов,РЖД,Минпромторг,Правительство РФ,Интерфакс,
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