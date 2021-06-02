Новгородская область и Камчатский край заключили соглашение о сотрудничестве

По словам Солодова, Камчатка и Новгород находятся в разных поясах, но их объединяет ставка на туризм и глубокие исторические корни. В рамках подписанного соглашения также будет организована работа по обмену опытом в сфере здравоохранения. Регионы планируют участвовать в совместных научно-практических конференциях по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи населению, проводить телемедицинские консультации.

"Мой коллега - губернатор Камчатского края - сторонник инноваций в управлении. Край за последний год очень сильно продвинулся в туризме. И самое главное в этом соглашении - обмен лучшими практиками в области туризма, эффективного государственного управления. Одна из важных отраслей для Камчатского края - рыболовство и рыбоводство. У нас в области это развито в меньшем объеме, но нам интересно, как они решают, например, проблемы браконьерства. Это соглашение направлено на коммуникацию членов Новгородского правительства и Камчатского края", - сказал Андрей Никитин.