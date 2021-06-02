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Зеленский: СП-2 "отключит" Украину от многомиллиардного дохода

Вероника Полынина
52 минуты назад
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» «отключит» Украину от 3 млрд долларов ежегодного дохода. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США, сообщается на сайте офиса украинского президента.
Зеленский: СП-2 "отключит" Украину от многомиллиардного дохода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Северный поток – 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 млрд долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», - сказал Зеленский.
Он напомнил, что помешать достроить «Северный поток – 2» и ввести его в эксплуатацию могут только США и администрация президента Джо Байдена.
Зеленский назвал газопровод «отдельным мощным оружием Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки».
«А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой – не давать оружие врагу», - призвал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что Вашингтон должен хорошо понимать все угрозы, которые несет «Северный поток – 2» в преддверии российско-американского саммита, запланированного на 16 июня. По его словам, Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.
1 июня в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung вышло интервью украинского президента, в котором он сравнил строительство «Северного потока – 2» с «аннексией» Крыма.
«Северный поток — 2», я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины. Теперь россияне идут по тому же сценарию. Чтобы торговаться по Донбассу, надо поднимать ставки. «Северный поток — 2» — это козырная ставка. Если они достроят «Северный поток — 2», это будет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы», — заявил Владимир Зеленский.
Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,
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