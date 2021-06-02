Зеленский: СП-2 "отключит" Украину от многомиллиардного дохода

Зеленский подчеркнул, что Вашингтон должен хорошо понимать все угрозы, которые несет «Северный поток – 2» в преддверии российско-американского саммита, запланированного на 16 июня. По его словам, Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.