Зеленский: СП-2 "отключит" Украину от многомиллиардного дохода

«Северный поток – 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 млрд долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», - сказал Зеленский.
«А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой – не давать оружие врагу», - призвал украинский лидер.
«Северный поток — 2», я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины. Теперь россияне идут по тому же сценарию. Чтобы торговаться по Донбассу, надо поднимать ставки. «Северный поток — 2» — это козырная ставка. Если они достроят «Северный поток — 2», это будет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы», — заявил Владимир Зеленский.