Общий объем инвестиций по соглашениям, которые правительство Рязанской области подпишет в ходе Петербургского международного экономического форума, превысит 38 млрд рублей. В среду власти подписали соглашения более чем на 30 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов

"Сегодня было подписано 12 соглашений. Все эти проекты из разных сфер экономики, промышленности в первую очередь - это и фармацевтика, и приборостроение, и производство автокомплектующих. < > Общая сумма заключенных на форуме соглашений составит порядка 38 млрд рублей, сегодня подписано на сумму около 30 млрд", - сказал губернатор.

Как сообщается на сайте правительства Рязанской области, в рамках заключенных соглашений на промышленной площадке в моногороде Новомичуринск планируется реализация одного из самых масштабных проектов в сфере развития перерабатывающих производств - создание производства полиэфирного волокна и нити "Вира девелопмент групп" стоимостью 19,9 млрд рублей. Компания "Лина" планирует нарастить экспортноориентированное производство хлебобулочных изделий в Скопинском районе. Проект, направленный на создание фармпроизводства, планирует реализовать компания "Лайф-фарма" в городе Скопине с общим объемом вложений 700 млн руб. и созданием более 200 рабочих мест.

Кроме того, заключено соглашение о формировании промышленного кластера по производству товаров для школы и офиса, флагманом которого выступает компания "Рельеф-центр". Общий объем инвестиций в рамках создаваемых производств канцелярских товаров превысит 4 млрд рублей.

Также с целью развития и продвижения цифровых продуктов и сервисов заключено соглашение о стратегическом партнерстве с филиалом "Ростелеком" в Тульской и Рязанской областях и договор по продвижению инвестиционных проектов Рязанского региона с Фондом содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" - дочерней структурой Фонда Росконгресс.