Мурманская область привезла на ПМЭФ метрового краба Юрия

Глава региона отметил, что после ПМЭФ краба вернут в Мурманскую область. "Мы к нему бережно относимся. С учетом повышенного интереса выпускать мы его не будем, а создадим комфортные условия для его проживания, чтобы туристы могли зимой любоваться северным сиянием, круглый год - уникальной северной природой, в том числе дельфинами, китами, а еще подойти к крабу Юрию для того, чтобы с ним сфотографироваться", - пояснил губернатор.