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Петербургский международный экономический форум 2021

Россия вошла во вторую десятку стран Европы по привлекательности для инвесторов

Слово и Делоиещё 1
2 часа назад
Иностранные инвесторы вложили свои средства в 141 проект на территории России в течение прошлого года. Этот показатель близок к данным за 2014 год.
Названа больше всего вложившая денег в Россию европейская страна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоит отметить, что наибольшую долю инвестиций в российскую экономику вносит Германия. На втором месте расположились США и Китай с равными показателями.
Экономика,
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