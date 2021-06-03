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Петербургский международный экономический форум 2021

Набиуллина заявила, что разгон инфляции в России помешает экономическому росту

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что именно разгон инфляции помешает экономическому росту России. Об этом сообщает ТАСС.
Набиуллина заявила, что разгон инфляции в России помешает экономическому росту
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту», — сказала она.
По ее словам, несмотря на увеличившуюся ключевую ставку ЦБ, денежно-кредитная политика в России остается мягкой, если сравнить имеющийся уровень ключевой ставки и инфляцию.
Набиуллина обратила внимание на то, что инфляция в России уже имеет значительную долю устойчивых компонентов.
В апреле Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 4,5% до 5%. Это было второе повышение подряд. В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 пунктов.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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