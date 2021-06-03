Курс доллара: ПМЭФ выручил рубль

Эксперт TeleTrade Марк Гойхман считает, что курс доллара может упасть до 72,8 рубля во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет «Российская газета».

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По словам аналитика, на этой неделе в пользу рубля играет целя серия факторов. На рынке воцарился оптимизм на фоне массовой вакцинации и роста деловой активности.

Кроме того, цена нефти Brent достигла годового максимума - больше 71 доллара за бочку. Произошло это благодаря заседанию ОПЕК+, участники которого были уверены в росте спроса на энергоносители.

Индекс Московской биржи 2 июня установил рекорд: впервые был превышен уровень в 3800 пунктов и достигнута отметка в 3817,7 пункта.

Все эти позитивные факторы удачно совпали с проведением Петербургского международного экономического форума. Гойхман называет форум новостным фактором со знаком плюс, привлекающим внимание к российскому рынку.

Проблемой для российской валюты могут стать выплаты дивидендов отечественными компаниями. Их иностранные акционеры переводят часть дохода в валюту, формируя повышенный спрос.

Также на рубль способны повлиять данные о безработице и запасах нефти в США.

Гойхман считает, что в ближайшие дни доллар останется в рамках 72,8-73,7 рубля, евро - 89-89,9 рубля.