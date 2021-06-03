Курс доллара: ПМЭФ выручил рубль

Эксперт TeleTrade Марк Гойхман
считает, что курс доллара может упасть до 72,8 рубля во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет
«Российская газета».
По словам аналитика, на этой неделе в пользу рубля играет целя серия факторов. На рынке воцарился оптимизм на фоне массовой вакцинации и роста деловой активности.
Кроме того, цена нефти Brent достигла годового максимума - больше 71 доллара за бочку. Произошло это благодаря заседанию ОПЕК+, участники которого были уверены в росте спроса на энергоносители.
Индекс Московской биржи
2 июня установил рекорд: впервые был превышен уровень в 3800 пунктов и достигнута отметка в 3817,7 пункта.
Все эти позитивные факторы удачно совпали с проведением Петербургского международного экономического форума. Гойхман называет форум новостным фактором со знаком плюс, привлекающим внимание к российскому рынку.
Проблемой для российской валюты могут стать выплаты дивидендов отечественными компаниями. Их иностранные акционеры переводят часть дохода в валюту, формируя повышенный спрос.
Также на рубль способны повлиять данные о безработице и запасах нефти в США.
Гойхман считает, что в ближайшие дни доллар останется в рамках 72,8-73,7 рубля, евро - 89-89,9 рубля.
На торгах Московской биржи вечером 2 июня курс доллара терял 29 копеек и стоил 73,22 рубля. Евро подешевел на 40,5 копейки и стоил 89,4 рубля.