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Эксперты: Эпидемия роста цен перекинется на Россию

Алиса Селезнёва
11 минут назад
Рекордное ускорение инфляции в крупнейших странах Запада неизбежно скажется на России и приведет к росту цен на ряд товаров. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Независимая газета».
Эксперты: Эпидемия роста цен перекинется на Россию
Фото: ТАССТАСС
Издание напомнило, что в апреле в США рост цен составил 4,2%, побив рекорд 2008 года. В Германии в мае уровень потребительской инфляции вырос до 2,5%. По итогам года Бундесбанк ожидает инфляцию на уровне 4%, что станет самым высоким показателем с момента введения в стране евро почти 20 лет назад.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в России инфляция по итогам года пока прогнозируется на уровне 4,5–5%, но ее значение будет зависеть от ситуации на мировых продовольственных рынках, которая «внушает некоторую тревогу».
«Инфляционный шок и вполне вероятный последующий инфляционный кризис – это фактически уже явления, которых нужно не ждать, а думать, как через них пройти с минимальными потерями», - уверен эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперты отмечают, что каналов «импорта» инфляции в Россию достаточно много: стоимость нефти и газа, стоимость экспортной выручки, отток капитала. При этом высокие цены на мировых рынках могут привести к увеличению экспорта и создать искусственный дефицит на внутреннем рынке, что еще сильнее подстегнет цены.
«В первую очередь мировой рост цен сказался на российском рынке продовольствия. Когда внешние цены оказались значительно выше внутренних, резко вырос экспорт зерна, круп, сахара, растительного масла. На этом фоне стали расти цены на эти продукты и продукцию из них в торговых сетях, что вынудило правительство вмешаться», - пояснил эксперт компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович отмечает, что стабилизации ситуации можно ждать после того, как будет вакцинировано от коронавируса 60% населения развитых и развивающихся стран. На привычные 2% в год инфляции вернется не ранее чем через 8–12 месяцев, уверен он.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и поручил правительству предпринять меры. После этого производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, согласно которому стоимость сахара в рознице была зафиксирована на максимальном уровне 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей за литр.
Экономика,Сергей Дроздов,Георгий Остапкович,Андрей Белоусов,Владимир Путин,ВШЭ,Независимая газета,
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