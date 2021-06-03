Эксперты: Эпидемия роста цен перекинется на Россию

Издание напомнило, что в апреле в США рост цен составил 4,2%, побив рекорд 2008 года. В Германии в мае уровень потребительской инфляции вырос до 2,5%. По итогам года Бундесбанк ожидает инфляцию на уровне 4%, что станет самым высоким показателем с момента введения в стране евро почти 20 лет назад.