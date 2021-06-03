Набиуллина: Разгон инфляции помешает экономическому росту

Набиуллина напомнила, что несмотря на последние повышения ключевой ставки ЦБ, денежно-кредитная политика в РФ остается мягкой.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.