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Петербургский международный экономический форум 2021

Набиуллина заявила, что разгон инфляции в России помешает экономическому росту

ТАССиещё 1
1 час назад
Экономическому росту России помешает не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Набиуллина: Разгон инфляции помешает экономическому росту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - сказала она.
Набиуллина напомнила, что несмотря на последние повышения ключевой ставки ЦБ, денежно-кредитная политика в РФ остается мягкой.
"Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике", - отметила она.
Глава регулятора также указала, что инфляция в РФ уже имеет значительную долю устойчивых компонентов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
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