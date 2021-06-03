Новак: Осталось построить 100 км «Северного потока - 2»

Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км, сообщил вице-премьер России Александр Новак
в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года, - сказал он. - Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий".
Новак добавил, что осталось построить порядка 100 км газопровода.
"Он [проект строительства "Северного потока - 2"] продолжает реализовываться и удовлетворять всем требованиям Евросоюза", - резюмировал вице-премьер.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года укладка трубопровода была возобновлена - сейчас работы ведут два российских трубоукладчика - "Академик Черский" и "Фортуна".
О форуме
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.