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Петербургский международный экономический форум 2021

Захарова рассказала об отказе BBC от участия в завтраке на ПМЭФ

ИА Regnum
31 минуту назад
Журналисты британского телеканала BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке ПМЭФ для представителей средств массовой информации, которые признаны в России иностранными агентами. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Журналисты BBC отказались от участия в завтраке на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Интересный момент о том, кто, кого, как ограничивает: мы организовываем этот завтрак, все открыто, пожалуйста, аккредитуйтесь, приглашения и так далее, — сказала Захарова. — Нам звонит BBC: «Мы хотели бы поучаствовать», мы говорим: «Конечно, пожалуйста».
Однако, отметила она, накануне завтрака позвонил сотрудник BBC, который изначально заявлялся, и говорит, что «плохое знание им языка не позволило ему понять формат мероприятия и он вынужден отозвать свое участие в мероприятии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форум, что государство не имеет никакого отношения к закрытию в России внесённого в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes (является СМИ — иностранным агентом).
Она предположила, что может быть спонсоров смущает то, что «у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру», а спонсоры «не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода».
Экономика,ПМЭФ-2021,Мария Захарова,МИД,
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