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Петербургский международный экономический форум 2021

Дерипаска выступил в защиту предпринимателей

Прайм
1 час назад
Бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы, заявил бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска выступил в защиту предпринимателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать", — сказал он, выступая на ПМЭФ.
"Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия", — подчеркнул он.
Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил бизнесмен.
"Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь", — заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Экономика,ПМЭФ-2021,Олег Дерипаска,
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