Дерипаска выступил в защиту предпринимателей

"Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать", — сказал он, выступая на ПМЭФ.
"Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия", — подчеркнул он.
"Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь", — заключил он.