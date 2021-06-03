ВОЗ: Человечество не готово к возможной новой пандемии

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"Будем ли мы готовы к следующей пандемии? Честно говоря, я пока не уверен, что мы будем готовы, потому что человеческая память очень коротка. Мы должны работать над этим", - сказал он в интервью ТАСС на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Клюге, для того чтобы человечество было способно успешно противостоять новым вызовам в области здравоохранения, необходимо уделять этой сфере внимание на всех политических уровнях.

"Поэтому я учредил мультикомиссию. В нее входит и [глава ВЭБ.РФ] Игорь Шувалов. Мы смотрим на то, что другие министры, министерства здравоохранения должны сделать. Например, нам нужен панъевропейский совет безопасности в области здравоохранения, потому что у нас нет солидарности. В ЕС и за его пределами нам нужен форум, где мы будем говорить вместе о здравоохранении, стремясь никого не оставить в стороне", - указал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По его словам, также необходимо внедрять в систему здравоохранения инновации и наращивать производственные мощности.

"В начале пандемии производство таких простых вещей, как маски, основные медикаменты, было в основном возложено на страны третьего мира. Нам нужна инфраструктура. И я очень воодушевлен тем, что министр [здравоохранения РФ Михаил] Мурашко попросил меня принять участие в обсуждении развития российской медицинской инфраструктуры, которая России понадобится в следующие 30 лет: первая помощь, интенсивная терапия и так далее", - заключил Клюге.