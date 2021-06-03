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Петербургский международный экономический форум 2021

ЦБ сравнил финансирование "грязных" компаний с игрой на выбывание

ТАСС
1 час назад
Финансирование "грязных" компаний можно сравнить с детской игрой со стульями на выбывание, которая рано или поздно приходит к нулю, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках сессии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ЦБ сравнил финансирование "грязных" компаний с игрой на выбывание
Фото: ТАССТАСС
Ранее рейтинговые агентства и финансовые регуляторы всегда ориентировались на небольшой прогноз, на год-полтора вперед, в то время как ESG фактор довольно более длительный - это может быть пять-десять лет, отметил представитель регулятора.
"Вот мне кажется финансирование "грязных" компаний очень похоже на эту игру, потому что кредиты короткие, и кажется, что ничего не угрожает. Но возможность погасить [кредит] также зависит от того, кто в следующий раз даст компании эти деньги, потому что компания не собирается закрывать свою деятельность. И чем дальше, тем компания ближе к пропасти. Потому что рано или поздно будут административные барьеры типа карбонового налога, либо у населения в часть культуры войдет ESG, которое просто перестанет покупать продукцию этих компаний или продукцию, произведенную с участием сырья этих компаний. Тогда наступит большая большая проблема».
Швецов добавил, что на сегодняшний день создана большая рабочая группа совместно с другими центробанками. Сейчас решения по аллокированию капитала "коричневым" компаниям производятся при помощи стресс-тестирования, добавил он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Экономика,ПМЭФ-2021,Сергей Швецов,Центральный банк России,
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