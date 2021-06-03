Отказ от антикризисных мер: Как изменятся приоритеты российского бюджета

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) анонсировал : в ближайшие годы государство будет пересматривать приоритеты бюджетных расходов. В частности, будут урезаны траты на антикризисные меры, принятые правительством во время пандемии. В будущем больше средств из казны пустят на создание инфраструктуры, отметил министр.

Трансляцию выступления Силуанова осуществлял телеканал «Россия 24».

РИА Новости

«В первую очередь будут сворачиваться антикризисные (расходы). Мы прекрасно понимаем, что в период всех ограничений нам нужно внутри расходов настраивать приоритеты», — сказал он в рамках сессии.

Глава Минфина отметил, что из-за высоких бюджетных дефицитов инфляция выросла уже на 5,9%. Продолжать текущую бюджетную и кредитно-денежную политику нельзя, указал он.

Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, иначе возможны риски пузырей на рынке кредитования. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

РИА Новости

"Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - заявила она.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении пузырей.

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам - 9,8% на 1 января этого года.

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, заявила Набиуллина.

"Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей", - сказала она.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сообщал, что кредитными каникулами с начала пандемии воспользовались около 2 млн россиян.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могли обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 процента, свидетельствует о «перегреве». Об этом он заявил на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021), трансляция велась на сайте мероприятия.

Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

По словам министра, чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее о проблемах из-за ускорения инфляции предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина . По ее мнению, такая динамика повредит экономическому росту.

Глава регулятора указала, что если бы не повышение ставки на последних заседаниях, то летом ее пришлось бы поднимать еще выше. Она напомнила, что инфляционные ожидания граждан обновили четырехлетний рекорд. На этом фоне в апреле ключевую ставку подняли на 0,5 процентных пункта, до пяти процентов.

Государственные расходы России в пандемийном 2020 году достигли 42,15 трлн рублей — страна потратила рекордные деньги за всю постсоветскую историю. Об этом сообщил РБК со ссылкой на подсчёты ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.

Эксперт включил в статистику госрасходов федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и ещё три внебюджетных фонда. На фоне антикризисных мер правительства в 2020 году федеральные расходы увеличились на 25% (2,9 трлн рублей) по сравнению с предыдущим годом. Бюджеты регионов выросли на 15% — в основном за счёт увеличения расходов на здравоохранение.

При этом в процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5%, что почти на 5 п. п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. Как отметили в Институте переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT), за всю историю России после 1990-х годов относительные расходы всей бюджетной системы были выше лишь раз — в кризисном 2009 году, когда они составили 41,4% ВВП. Но тогда российская экономика падала на 7,8%.

На что потратились

По данным Федерального казначейства РФ, в 2020 году 35% бюджетных расходов пришлось на социальную политику государства — это 14,77 трлн рублей. На втором месте — экономика, на неё потратили 6,04 трлн рублей, что составляет 14,3% общих расходов. Далее следует сфера здравоохранения, на неё пришлось на 1,15 трлн рублей больше, чем в 2019 году, — 4,94 трлн рублей, или 11,7% общих трат.

При этом расходы на оборону государство также увеличило, но всего на 170 млрд рублей — до 3,17 трлн рублей. Поэтому в процентном отношении от общих трат оборонный бюджет составил 7,5% по сравнению с 8% в 2019 году. Расходы на содержание госаппарата выросли на 220 млрд рублей и составили 2,55 трлн рублей — 6% трат бюджета.

Меньше всего в пандемийном году из бюджета потратили на культуру (610 млрд рублей), спорт (400 млрд рублей), экологию (300 млрд рублей) и СМИ (170 млрд рублей).

По прогнозам РБК, с 2021 года госрасходы должны постепенно снижаться на фоне ожидаемого восстановления экономической активности. Ожидается, что траты бюджетной системы в 2021 году должны сократиться примерно до 37% ВВП, в 2022–2023 годах — до 35%.