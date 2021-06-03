ЦБ не ждет скачка цен на продукты

Центробанк
не ожидает скачка в стоимости продовольствия в России после завершения действия соглашений о сдерживании цен на отдельные продукты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, эффект от регулирования цен на продовольствие очень ограничен и Центробанк оценивает его влияние на инфляцию в стране менее 1%.
«Не думаем, что завершение соглашений приведет к какому-то серьезному изменению траектории инфляции», — добавила глава ЦБ.
В декабре прошлого года правительство анонсировало введение комплекса мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Ранее помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин
рассказал о том, как замедлить рост цен на продукты в стране.