ЦБ не ждет скачка цен на продукты

Центробанк не ожидает скачка в стоимости продовольствия в России после завершения действия соглашений о сдерживании цен на отдельные продукты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина , сообщает РИА «Новости».

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По ее словам, эффект от регулирования цен на продовольствие очень ограничен и Центробанк оценивает его влияние на инфляцию в стране менее 1%.

«Не думаем, что завершение соглашений приведет к какому-то серьезному изменению траектории инфляции», — добавила глава ЦБ.

В декабре прошлого года правительство анонсировало введение комплекса мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».