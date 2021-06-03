Чубайс увидел в водороде фантастические возможности для России

Россия в будущем сможет сохранить статус великой энергетической державы, если займется развитие экспорта водорода. Об этом, по данным ТАСС, заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.
По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делается по углеводороду.
«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», - пояснил Чубайс.
Он назвал «фантастическим преимуществом» России действующую сеть трубопроводов, 10% пропускных мощностей которых могут использоваться для транспорта водорода без глубокой модернизации.
«Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - заявил Чубайс.
Ранее Министерство экономики России выступило с предложением дать доступ к газотранспортной системе «Газпрома» независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки.
При этом в Минэнерго указали, что необходимо решить вопрос о целесообразности такой транспортировки водорода, так как он значительно дороже природного газа, а также оценить расходы на последующее извлечения водорода из смеси и безопасности всей системы.