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Петербургский международный экономический форум 2021

«Вцепиться зубами»: Чубайс увидел в водороде фантастические возможности для России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Россия в будущем сможет сохранить статус великой энергетической державы, если займется развитие экспорта водорода. Об этом, по данным ТАСС, заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.
Чубайс увидел в водороде фантастические возможности для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делается по углеводороду.
«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», - пояснил Чубайс.
Он назвал «фантастическим преимуществом» России действующую сеть трубопроводов, 10% пропускных мощностей которых могут использоваться для транспорта водорода без глубокой модернизации.
«Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - заявил Чубайс.
Ранее Министерство экономики России выступило с предложением дать доступ к газотранспортной системе «Газпрома» независимым производителям водорода, чтобы снизить стоимость его транспортировки.
При этом в Минэнерго указали, что необходимо решить вопрос о целесообразности такой транспортировки водорода, так как он значительно дороже природного газа, а также оценить расходы на последующее извлечения водорода из смеси и безопасности всей системы.
Экономика,Анатолий Чубайс,Газпром,Минэнерго,
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