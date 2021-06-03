ЦБ "не будет рассматривать" снижение ставки

"Нет, я думаю, что снижение не будем рассматривать. Думаю, что эти варианты будут на столе (0,5 п. п. и 0,25 п. п.). Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 б. п. и, может быть, обсудим 50 б. п. Вот это будет "на стол". Но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений, и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы, и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания", - сказала она.