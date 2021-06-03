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Петербургский международный экономический форум 2021

ЦБ 11 июня может рассмотреть шаг повышения ключевой ставки на 0,25 и 0,5 п.п.

ТАСС
1 час назад
Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит сохранение ключевой ставки или ее повышение шагом на 0,25 п. п. либо 0,5 п. п. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ.
ЦБ "не будет рассматривать" снижение ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нет, я думаю, что снижение не будем рассматривать. Думаю, что эти варианты будут на столе (0,5 п. п. и 0,25 п. п.). Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 б. п. и, может быть, обсудим 50 б. п. Вот это будет "на стол". Но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений, и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы, и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания", - сказала она.
Банк России с 26 апреля второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - с 4,5% до 5% годовых.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Экономика,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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