Греф предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

«Я думаю, что всё-таки программа себя зарекомендовала очень хорошо. Она поддержала и строительную отрасль сильно, и, конечно же, людей, которые хотят купить жильё. Я бы сказал, что, скорее, её нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи и семьи с детьми, а также регионы, где рынок жилья не очень развит», — сказал глава кредитной организации в интервью телеканалу «Россия 24». Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в конце апреля 2020 года. Она действует до 1 июля 2021-го. Ставки на такие кредиты составляют 6,5%.