На ПМЭФ обсудили будущее капитализма

Эксперты, принимавшие участие в сессии «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общества» в рамках ПМЭФ-2021, обсудили перспективы капитализма как модели устройства мира будущего. Специалисты пришли к выводу, что система устоит, хотя ей предстоит существенно измениться под влиянием запросов времени.

По словам Грефа, большой вопрос состоит в том, насколько современная организация общества, то есть капитализм, соответствует требованиям, которые стоят перед миром сегодня: очевидно, что существующая модель никогда не сталкивалась с особенностями современного диджитального мира, где потоки информации идут не сверху вниз, а снизу вверх.