На ПМЭФ обсудили будущее капитализма

«Фундаментальные основы государства нарушены, видим гигантское количество диспропорций: несправедливость и неравенство доходов, мы видим растущие дисбалансы в макроэкономической политике, видим значительно больший социальный запрос общества на справедливость, открытость, принятие значительно более долгосрочных решений. Как реагирует государство? Популизм, сиюминутные решения, шараханья, очень быстрая смена правительств, и в общем какие-то долгосрочные политические или экономические тренды сегодня не в моде», — констатировал он.
«Я полагаю, что не стоит выбрасывать младенца вместе с водой. Произошло много хорошего, и миллионы людей по всему миру смогли выбраться из нищеты благодаря развитию технологий, рынков, благодаря открытости этих рынков и технологий. Причины, по которым так много политической тревожности заключается не в том, что людям не нравится экономический рост, а в том, что люди чувствуют, и в какой-то степени они правы, что преимущества этого роста распределяются не равным образом. Мы должны сделать так, чтобы более слабые члены общества тоже получали преимущества от этого роста, но это не значит, что богатые должны делиться с бедными, этого не достаточно для стимулирования. Нужно с самого начала предоставлять возможности обделенным категориям населения, прежде всего в образовании. Нам нужно выращивать тех людей, которые будут работать в новую эру», — прокомментировал ситуацию экс-глава Банка Израиля Джейкоб Френкель.