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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ обсудили будущее капитализма

Газета.Ru
1 час назад
Эксперты, принимавшие участие в сессии «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общества» в рамках ПМЭФ-2021, обсудили перспективы капитализма как модели устройства мира будущего. Специалисты пришли к выводу, что система устоит, хотя ей предстоит существенно измениться под влиянием запросов времени.
На ПМЭФ обсудили будущее капитализма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы такие оптимисты, у нас все хорошо, хотя мы потеряли 3,5 млн человек, и не вполне ясно, куда мы идем. Если так все хорошо, то почему все так плохо. Мы говорим о том, что капитализм допускает все больше и больше трещин», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.
«Фундаментальные основы государства нарушены, видим гигантское количество диспропорций: несправедливость и неравенство доходов, мы видим растущие дисбалансы в макроэкономической политике, видим значительно больший социальный запрос общества на справедливость, открытость, принятие значительно более долгосрочных решений. Как реагирует государство? Популизм, сиюминутные решения, шараханья, очень быстрая смена правительств, и в общем какие-то долгосрочные политические или экономические тренды сегодня не в моде», — констатировал он.
По словам Грефа, большой вопрос состоит в том, насколько современная организация общества, то есть капитализм, соответствует требованиям, которые стоят перед миром сегодня: очевидно, что существующая модель никогда не сталкивалась с особенностями современного диджитального мира, где потоки информации идут не сверху вниз, а снизу вверх.
Эксперты полагают, что капитализм устоит и в современном мире, однако это потребует существенной корректировки существующей модели. Помощник президента РФ Максим Орешкин, в частности, высказал мнение, что предстоит «не революция, а эволюция». «Человечество всю свою историю адаптировалось и менялось. На любую проблему, на любой вызов человечество тем или иным образом находило ответ. Так же найдет ответ и здесь», — полагает он.
«Я полагаю, что не стоит выбрасывать младенца вместе с водой. Произошло много хорошего, и миллионы людей по всему миру смогли выбраться из нищеты благодаря развитию технологий, рынков, благодаря открытости этих рынков и технологий. Причины, по которым так много политической тревожности заключается не в том, что людям не нравится экономический рост, а в том, что люди чувствуют, и в какой-то степени они правы, что преимущества этого роста распределяются не равным образом. Мы должны сделать так, чтобы более слабые члены общества тоже получали преимущества от этого роста, но это не значит, что богатые должны делиться с бедными, этого не достаточно для стимулирования. Нужно с самого начала предоставлять возможности обделенным категориям населения, прежде всего в образовании. Нам нужно выращивать тех людей, которые будут работать в новую эру», — прокомментировал ситуацию экс-глава Банка Израиля Джейкоб Френкель.
Экономика,ПМЭФ-2021,Джейкоб Френкель,Максим Орешкин,Герман Греф,
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