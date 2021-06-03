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Петербургский международный экономический форум 2021

Беглов заверил в эпидемической безопасности ПМЭФ для участников и города

ИА Regnum
56 минут назад
В Петербурге приняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников Петербургского международного экономического форума, с одной стороны, а с другой — не допустить завоза коронавирусной инфекции в город кем-либо из гостей ПМЭФ. Обе эти задачи «удалось решить», — заявил 3 июня губернатор Северной столицы Александр Беглов в интервью МИЦ «Известия».
Беглов заверил в эпидемической безопасности ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
Градоначальник напомнил, что ПМЭФ-2021 — первый крупный международный форум с начала пандемии коронавируса, который проходит в режиме реального присутствия большинства участников, их общее количество ограничено пределом в пять иысяч человек.
Чтобы исключить возможность вспышки COVID-19, абсолютно все, кто попадает в «Экспофорум» в качестве сотрудника, участника, гостя ПМЭФ или журналиста, предварительно проходят ПЦР-диагностику. Обслуживающий персонал заранее прошел вакцинацию, на входе на площадку форума проводится дистанционная термометрия.
Официальные делегации в аэропорту «Пулково» обслуживаются отдельно от пассажиров рейсовых самолетов. Но если всё-таки будут выявлены заболевшие, городские больницы готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации таких пациентов.
Напомним, ранее в комздраве Петербурга сообщили о единичных случаях положительных тестов у тех, кто должен был попасть на ПМЭФ-2021. Эти носители коронавируса не были допущены на форум.
Экономика,ПМЭФ-2021,Александр Беглов,
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