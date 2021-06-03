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Петербургский международный экономический форум 2021

ПМЭФ-2021. День второй: Обращение Путина, главный инвестор России, Набиуллина без броши

Елена Прошина
1 час назад
3 июня в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2021. В этом году Петербургский международный экономический форум снова принимает участников в очном формате. «Рамблер» пристально следит за главными событиями и спикерами форума и собирает самое интересное в ежедневном дайджесте.
ПМЭФ-2021. День второй: Обращение Путина, главный инвестор России
Фото: РамблерРамблер

Путин пообещал поддержать бизнес на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил с видеобращением к участникам форума ПМЭФ-21, сообщает РИА Новости. Он заявил, что власти будут поддерживать предпринимательскую сферу.
«Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи», – сказал Путин.
Владимир Путин также сообщил, что экономика выходит из спада, успешно «преодолевая все сложности» во многом благодаря развитию бизнеса.

Журналисты BBC отказались от участия в завтраке на ПМЭФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отказе журналистов британского телеканала BBC участвовать в рабочем завтраке на форуме.
«Интересный момент о том, кто, кого, как ограничивает: мы организовываем этот завтрак, все открыто, пожалуйста, аккредитуйтесь, приглашения и так далее, — сказала Захарова. — Нам звонит BBC: «Мы хотели бы поучаствовать», мы говорим: «Конечно, пожалуйста».
Мария Захарова сообщила, что журналисты сослались на "плохое знание языка", которое не позволило им понять формат мероприятия, в связи с чем они были вынуждены отозвать свое участие в мероприятии».

Силуанов предложил поменять Налоговый кодекс

Министр финансов России Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что из-за изменения принципа подачи налоговой отчетности следует изменить Налоговый кодекс. Он объяснил инициативу тем, что если раньше отчетность заполнял налогоплательщик, а Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяла ее, то теперь налоговики сами заполняют все, а налогоплательщик проверяет.
Такая ситуация, как заявил Силуанов, требует изменения базовых законодательных основ регулирования, в том числе Налогового кодекса. Когда в Налоговый кодекс могут быть внесены изменения Силуанов не уточнил.

Германия стала главным инвестором в Россию

Первое место по инвестициям в Россию в 2020 году заняла Германия, второе место заняли Китай и США. Это следует из исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
В документе говорится, что «в рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, которая инвестировала в 26 проектов», сообщает РИА «Новости».
Половина инвестиций Германии была направлена в агропродовольственный сектор.

Набиуллина появилась на ПМЭФ без броши

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина появилась на ПМЭФ-21 без брошки.
Отсутствие украшения удивило СМИ и экспертов. Набиуллина раньше открыто говорила о своей привычке подбирать символические украшения, которые передают текущее понимание экономической ситуации в Центробанке.
Так в марте прошлого года глава ЦБ надела выбрала брошь-неваляшку, которая должна была символизировать меры Центрального банка по оказанию помощи российскому финансовому сектору.
Экономика,Мария Захарова,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Центральный банк России,МИД,РИА Новости,
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