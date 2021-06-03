Подмосковье реализует ряд подписанных на ПМЭФ соглашений за 2-3 года

Воробьев подчеркнул, что все предприятия, которые реализуют свои проекты в Московской области, - высокотехнологичные, конкурентоспособные и обладают экспортным потенциалом. Власти региона намерены привлекать на свою территорию самые разные прогрессивные компании."Одна их них - австрийская компания - сегодня приняла решение о строительстве в Луховицах. Это отдаленные территории, там создание рабочих мест имеет особенное значение. Туризм, который также важен для нашей области, тоже набирает обороты. Индикатор - это новая сеть ресторанов "Макдональдс". <...> Это показатель того, что есть спрос, есть поток, которым, безусловно, заинтересованы предприятия, в том числе и такие", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.