Подмосковье реализует ряд подписанных на ПМЭФ соглашений за 2-3 года

Воробьев подчеркнул, что все предприятия, которые реализуют свои проекты в Московской области, - высокотехнологичные, конкурентоспособные и обладают экспортным потенциалом. Власти региона намерены привлекать на свою территорию самые разные прогрессивные компании."Одна их них - австрийская компания - сегодня приняла решение о строительстве в Луховицах. Это отдаленные территории, там создание рабочих мест имеет особенное значение. Туризм, который также важен для нашей области, тоже набирает обороты. Индикатор - это новая сеть ресторанов "Макдональдс". <...> Это показатель того, что есть спрос, есть поток, которым, безусловно, заинтересованы предприятия, в том числе и такие", - добавил губернатор.