На ПМЭФ обсудили геополитику стран в разрезе креативных индустрий

Роль креативных индустрий в устойчивом экономическом развитии и преумножении человеческого капитала обсудили Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков
, профессор Берлинского университета искусств Штефан Кляйн, генеральный директор Фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер, профессор Сколтеха Михаил Лебедев
, декан факультета международных исследований Университета Ханьяна Гу Хо Ом и Президент Консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты Чарльз Хейни.