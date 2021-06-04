На ПМЭФ обсудили геополитику стран в разрезе креативных индустрий

Сергей Новиков отметил: "Человеческий капитал заменил нефть. В России важны не природные ресурсы, не нефть и газ, а люди, которые и есть главный капитал. Так, сила мысли позволила СССР в 1945 году выиграть в технологической гонке и превзойти зарубежные аналоги в области термоядерного заряда. У любого товара благодаря креативной индустрии появляется добавленная стоимость и это особенно заметно сейчас, на ПМЭФ".