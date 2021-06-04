Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ

Российская Газета
1 час назад
Пленарное заседание с участием Владимира Путина начнется в 14 .00 сегодня, 4 июня. В прошлом году форума не было, и чувствуется, что участники истосковались, заметил Песков.
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
"Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - оценил он.
"Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития и пройденного этапа. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся", - сообщил Песков.
"Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний . Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - заключил пресс-секретарь президента.
Экономика,ПМЭФ-2021,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители