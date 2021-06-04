Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ

"Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - оценил он.

"Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний . Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - заключил пресс-секретарь президента.