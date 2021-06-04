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Петербургский международный экономический форум 2021

На сессию с Путиным на ПМЭФ не пустили две тысячи человек

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад
На ПМЭФ приедет президент России Владимир Путин. В рамках форума пройдет сессия с главой страны. Корреспонденту «ФедералПресс» стало известно, что придет на две тысячи приглашенных меньше.
На сессию с Путиным на ПМЭФ не пустили две тысячи человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На сессии вместо 3,5 будет 1,5 тысячи приглашенных», – передает журналист.
Попасть на разговор с Владимиром Путиным не так просто. Гостям нужно было получить красные бейджи и сдать второй тест ПЦР. Сделали это не все, потому сессия пройдет всего с 1,5 тыс. человек.
Пленарное заседание с Путиным состоится в 14:00 по московскому времени.
«ФедералПресс» писал, что от президента ждут объемную речь социально-экономической тематики. Также должны выступить президенты других стран по видеообращению.
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