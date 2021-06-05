"Яндекс" стал партнером национальной системы платежей

"Яндекс" – один из технологических лидеров страны, продуктами которого россияне пользуются каждый день. Сервисы компании призваны сделать жизнь каждого из нас проще. Такого же принципа мы придерживаемся при развитии СБП", - подчеркнул коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.
"Подписанное соглашение позволит нам повысить доступ пользователей к оплате через СБП внутри сервисов "Яндекса*. Это в свою очередь означает, что все больше предпринимателей смогут сократить свои издержки за прием платежей, а клиенты "Яндекса" получат еще один простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг", – заявил он.