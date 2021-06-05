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Петербургский международный экономический форум 2021

НСПК и "Яндекс" договорились на ПМЭФ-2021 о партнерстве

Газета.Ruиещё 2
5 июня 2021
Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) и "Яндекс" подписали соглашение о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
"Яндекс" стал партнером национальной системы платежей
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается в пресс-релизе, поступившем а редакцию "Газеты.Ru" в субботу, 5 июня, документ предусматривает развитие совместных проектов компаний, а также использование СБП в сервисах "Яндекса".
Подписи под соглашением поставили коммерческий директор АО "Национальная система платежных карт" Дмитрий Бувин и операционный директор Яндекса Вадим Марчук.
"Яндекс" – один из технологических лидеров страны, продуктами которого россияне пользуются каждый день. Сервисы компании призваны сделать жизнь каждого из нас проще. Такого же принципа мы придерживаемся при развитии СБП", - подчеркнул коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.
"Подписанное соглашение позволит нам повысить доступ пользователей к оплате через СБП внутри сервисов "Яндекса*. Это в свою очередь означает, что все больше предпринимателей смогут сократить свои издержки за прием платежей, а клиенты "Яндекса" получат еще один простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг", – заявил он.
Экономика,ПМЭФ-2021,НСПК,Яндекс,Газета.Ru,
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