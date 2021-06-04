Новак заявил об отсутствии дефицита бензина

Ситуацию, по его словам, планируется обсудить с РТС на следующей неделе. В то же время Новак подчеркнул, что оптовый рынок топлива волатилен и зависит от мировых рынков, но это не влияет на конечного потребителя.

В конце мая РТС предложил вице-премьеру ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%. Союз РТС подчеркивал, что с 14 декабря прошлого года по 20 мая этого года национальные биржевые индексы на бирже выросли по бензину АИ-92 на 20,8%, а на АИ-95 - на 27,5%, в то время как розничные цены выросли только на 6% и 7% соответственно.