Крым передал Белгородской области детский санаторий в Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум, предусматривающий передачу в безвозмездную собственность детского санатория "Бригантина" в Евпатории Белгородской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Пресс-служба губернатора Белгородской области

Передаваемый санаторий круглогодичного действия рассчитан на 300 детей и расположен в 60 метрах от берега моря в поселке Заозерное. "Бригантина" занимает территорию площадью 13,75 гектара. Комплекс включает в себя административный корпус, спальные корпуса, столовую с пищеблоком, лечебный корпус, зал лечебной физкультуры, кинозал, школу, библиотеку и бассейн с морской водой.

Планируется, что первую смену белгородских детей "Бригантина" сможет принять сразу после урегулирования юридических вопросов. Как заверил Сергей Аксенов, белгородцы после получения имущественного комплекса займутся реконструкцией и развитием детской здравницы.

- Такая практика очень полезна для республики, - заверил глава Крыма. - Нам выгодно, что субъекты России вкладывают средства в модернизацию и реконструкцию этих объектов, чего мы за бюджетные деньги не сделали бы. При этом все рабочие места будут сохранены - никаких проблем не будет. Ну и это будет дополнительный поток туристов, детей, в первую очередь, которые будут проходить оздоровление. Уверен, что всем это будет выгодно.

В свою очередь, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что емкость здравницы планируется увеличить в два раза.

- Будем развивать санаторий, будем вкладывать деньги, - заверил Вячеслав Гладков. - Мы понимаем, с каким здоровьем дети сегодня приходят в школы, и мы хотим, чтобы после окончания школы они были здоровыми, сильными.

Также, накануне в рамках соглашения с Республикой Саха (Якутия) этому субъекту федерации переданы два туристических объекта в Алупке и Феодосии.