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Петербургский международный экономический форум 2021

Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена

Праймиещё 1
36 минут назад
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, и с осени в страну пойдут иностранные инвестиции.
Дерипаска: В России настали хорошие времена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас . Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране . Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции . Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.
По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".
"Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет своё место", — отметил Дерипаска.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.
Экономика,ПМЭФ-2021,Олег Дерипаска,
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