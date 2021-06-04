Дерипаска: В России настали хорошие времена

"В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас . Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране . Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции . Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.
"Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет своё место", — отметил Дерипаска.