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Петербургский международный экономический форум 2021

Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий из Мурманской области завел аккаунт в Instagram

ТАССиещё 1
4 июня 2021
Аккаунт в Instagram появился у неофициального талисмана Петербургского международного экономического форума камчатского краба Юрия, привезенного из Мурманской области. Как рассказали ТАСС в министерстве информационной политики Мурманской области, в аккаунте yura_the_crab можно будет больше узнать о развитии туризма и экономики в области.
У "талисмана" ПМЭФ краба Юрия появился аккаунт в Instagram
Фото: СоцсетиСоцсети
"У мурманского краба, который стал неофициальным символом ПМЭФ, появился свой аккаунт в Instagram. Теперь от Юрия любой желающий может узнать об экономике и туризме в Мурманской области", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис, делегация его региона привезла на форум метрового камчатского краба по имени Юрий, который "приносит инвестиционную удачу", чтобы он стал талисманом форума. После форума краба вернут в Мурманскую область.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Экономика,ПМЭФ-2021,Андрей Чибис,ИТАР-ТАСС,
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