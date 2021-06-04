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Петербургский международный экономический форум 2021

Путин озвучил на ПМЭФ новые меры поддержки малого бизнеса

Национальная Служба Новостей
46 минут назад
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал о новых мерах поддержки малого бизнеса, сообщает Forbes.
Путин объявил о новых мерах поддержки малого бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, с 2022 года общепит можно освободить от НДС, если выручка предприятий не превышает два миллиарда рублей. Глава государства отметил, что проект сначала надо запустить в пилотном режиме.
Кроме того, он заявил, что пониженную ставку страховых взносов в 15% распространят на предприятия общепита с численностью до 1500 человек (в настоящее время - 250 человек). Путин разъяснил, что следует посмотреть, какой эффект даст это решение, в том числе, «для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний».
«Думаю, что заинтересованным лицам всё понятно, о чём речь: все чеки через кассу, наём работников в белую и закупка товаров тоже в белую - через кассу», - подчеркнул президент.
Также Путин предложил освободить бизнес от излишнего антимонопольного контроля и увеличить до 800 миллионов рублей сумму выручки, при которой вступает в силу антимонопольный надзор (сейчас этот порог составляет 400 миллионов рублей). По мнению президента, это избавит большое число растущих фирм от лишних отчётов и бумаг.
Глава государства добавил, что такой же предел - 800 миллионов рублей - следует установить для минимальной суммы по сделкам, которые требуют согласования с Федеральной антимонопольной службой, то есть по слиянию и поглощению, .
Ещё президент предложил возмещать малому и среднему бизнесу комиссии за использование Системы быстрых платежей. По его словам, возвращать деньги нужно в полном объёме до конца этого года, но только в случае, если компании продают товары и услуги физическим лицам.
Экономика,ПМЭФ-2021,Владимир Путин,ФАС,Forbes,
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