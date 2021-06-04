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Петербургский международный экономический форум 2021

Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в экономике РФ

Газета.Ru
46 минут назад
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в экономике страны по ряду направлений. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.
Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в экономике РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятий решений по очень многим направлениям. Скажем, подключение к электроэнергетике", — заявил Путин.
По словам президента, "разбюрокрачивание", в том числе произошло в сфере выдачи разрешений на строительство.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В мае премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство планирует сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг.
Экономика,ПМЭФ-2021,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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