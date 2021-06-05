"Роснефть" предупредила о возможности возникновения острого дефицита нефти и газа из-за недоинвестирования этих отраслей. Об этом сказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" Петербургского международного экономического форума.

"Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", пандемия привела к регионализации рынков и к укреплению многополярного мира. При этом Китай стал примером динамичного выхода из кризиса за счет акцента на восстановление реального сектора экономики.

Спрос на нефть восстановится по мере масштабной вакцинации и снижения воздействия пандемии на мировую экономику, но до 2040 года потребуется порядка $17 трлн инвестиций в нефтегазовую отрасль для поддержания текущего уровня добычи, заявил Сечин.

"По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", - сказал он.

"По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику", - добавил Сечин.

По его оценкам, добыча нефти в России сейчас в разы более экологична, чем в США, это дает преимущество.