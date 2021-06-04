На ПМЭФ подписали Соглашение по сертификации электротехнической продукции

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума предприятие «Электрощит Самара», Правительство Самарской области и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключили трехстороннее соглашение, направленное на создание лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК) на базе «Электрощит Самара».

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Соглашение подписано Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым , Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин со стороны «Электрощит Самара».

Создание лаборатории в Самарской области станет пилотным проектом в России в сфере сертификации электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Такая система сертификации принята в большинстве зарубежных стран. В настоящее время государства, закупающие оборудование российского производства, изготовленное по нормативам межгосударственного стандарта, переходят к стандартам МЭК.

Подписанное трехстороннее соглашение будет способствовать развитию несырьевого экспорта электротехнической продукции с учетом требований международных стандартов качества, а также позволит поддержать устойчивую работу выпускающих ее российских организаций.

Соглашение о создании лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции - важный шаг для наращивания экспорта российского оборудования, который будет благоприятствовать устойчивой работе российских компаний, занятых в этой сфере, а также обеспечению стабильного и эффективного развития индустрии, - отметил Денис Мантуров.

Денис Валентинович Мантуров во время своего визита в Самару ознакомился с проектом и дал соответствующие поручения, что значительно ускорило реализацию проекта. Сегодня - финализация оформления документов, - сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил, что сегодня перспективными направлениями сотрудничества со Schneider Electric является взаимодействие по созданию частного индустриального парка на базе Электрощит Самара с объявлением компании якорным резидентом индустриального парка, а также проект «умный город».

У компании есть эксперты, специалисты, которые имеют опыт реализации «умного города». Мы планируем упаковывать этот проект по принципу проектного офиса – соответствующие поручения я дал председателю Правительства. Но и нам есть что предложить. Например, «умная дорога», которую мы им представляем на форуме, совершенно точно ложится в концепцию умного города, и за этим будущее, - сказал Дмитрий Азаров.

Мы рассматриваем данное соглашение как проект, который сможет существенно повлиять на общую ситуацию на рынке электротехнической продукции в нашей стране. Это первый шаг к созданию на территории России целой экосистемы из нескольких лабораторий с набором различных стендов для испытания электротехнического оборудования, полностью аккредитованных по международным стандартам (МЭК). Мы благодарим за поддержку в реализации проекта органы государственной власти – как Правительство Самарской области, так и Минпромторг РФ, - подчеркнул Владимир Шатунин.