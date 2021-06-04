ПМЭФ-2021. День третий: «Зонтичные» поручительства от Путина, «хорошие» времена для России

3 июня в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2021. В этом году Петербургский международный экономический форум снова принимает участников в очном формате. «Рамблер» пристально следит за главными событиями и спикерами форума и собирает самое интересное в ежедневном дайджесте.

Путин анонсировал новые механизмы поддержки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) предложил по-новому поддержать малый и средний бизнес.

"Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств", — сказал Путин.

Это поможет МСП привлечь 600 миллиардов рублей за следующие три года.

Сбер на ПМЭФ обсудил вопросы кибербезопасности

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил ряд проблем современности, с которыми все чаще сталкиваются как государство, так и его различные структуры.

Он заявил, что Сбер применяет программные решения, которые уже сейчас превосходят иностранные аналоги: антифрод-систему и систему мониторинга и корреляции событий кибербезопасности.

"Развивая бизнес, создавая экосистемы, позволяющие в короткий срок достигать значительных финансовых результатов, во главу угла надо в обязательном порядке ставить вопросы продуманного строительства инфраструктур безопасности", - отметил Кузнецов.

На ПМЭФ обсудили развитие Арктической зоны

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе дискуссий на ПМЭФ заявил о необходимости учитывать интересы коренных малочисленных народов на фоне развития Арктической зоны.

По его мнению, местные жители должны иметь право на выбор: продолжать жить привычной жизнью либо выбрать современные технологии.

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки будет продлена еще на один год, до 1 июля 2022 года. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул невозможность резкой отмены этой программы, которая представляет собой антикризисную меру.

Президент также напомнил, что, благодаря льготной ипотеке, в строительство было привлечено более 2 трлн рублей. Ее оформили свыше полумиллиона граждан.

Дерипаска: В России настали хорошие времена

Миллиардер Олег Дерипаска заявил о возвращении России к стабильности и предсказал поток иностранных инвестиций в страну уже к осени.

"В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас . Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране . Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции . Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.