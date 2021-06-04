Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ подписали соглашения в области фармпромышленности

Министерство промышленности и торговли РФиещё 2
2 часа назад
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в церемонии подписания трех соглашений о сотрудничестве в области фармацевтической промышленности. Подписания документов состоялись на полях ПМЭФ-2021.
На ПМЭФ подписали соглашения в области фармпромышленности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российская компания «Герофарм» подписала Меморандум о намерениях в области производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина и вакцины «ЭпиВакКорона» с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A. Документ подписали генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов и генеральный директор Uniao Quimica Фернандо де Кастро Маркес, Кроме того, было подписано Соглашение о намерениях между «Герофарм» и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области поставок вакцины «ЭпиВакКорона», подписи под соглашением поставили генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов и Министр народной власти по здравоохранению Боливарианской Республики Венесуэла Карлос Умберто Альварадо Гонсалес. Подписание обоих документов прошло в присутствии главы Минпромторга России Дениса Мантурова.
Сегодня подписаны первые соглашения о поставках вакцины «ЭпиВакКорона» в дальнее зарубежье – в Бразилию и Венесуэлу. Восстановление российской фармацевтики, начатое Правительством более 10 лет назад, сегодня обеспечило наш успех в разработке эффективных вакцин от новой коронавирусной инфекции и, безусловно, в масштабировании их производства. Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета. Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам. Экспортное развитие вакцины «ЭпиВакКорона» только начинается, но мы уверены в ее потенциале, - отметил Министр.
В рамках ПМЭФ был также подписан Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве в области онкологии между Правительством Рязанской области, «Скопинским Фармацевтическим заводом» и «Новартис Фарма». Подписи под Меморандумом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор «Скопинфарм» Инга Нижарадзе и генеральный директор «Новартис Фарма» Наталья Колерова. Подписание прошло в присутствии Дениса Мантурова. Главной целью подписания Меморандума является совершенствование организации диагностики и лечения онкологических заболеваний путем внедрения современных технологических решений и, как следствие, снижение уровня смертности и повышение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.
Взаимодействие будет идти в области разработки передовых технологий производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, уникальных систем их диагностики, а также совершенствования оказания онкологической медицинской помощи с применением самых современных технологических решений, - подчеркнул глава Минпромторга России.
Экономика,ПМЭФ-2021,Петр Родионов,Николай Любимов,Денис Мантуров,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители