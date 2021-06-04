На ПМЭФ подписали соглашения в области фармпромышленности

В рамках ПМЭФ был также подписан Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве в области онкологии между Правительством Рязанской области, «Скопинским Фармацевтическим заводом» и «Новартис Фарма». Подписи под Меморандумом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов
, генеральный директор «Скопинфарм» Инга Нижарадзе и генеральный директор «Новартис Фарма» Наталья Колерова. Подписание прошло в присутствии Дениса Мантурова. Главной целью подписания Меморандума является совершенствование организации диагностики и лечения онкологических заболеваний путем внедрения современных технологических решений и, как следствие, снижение уровня смертности и повышение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.