В среднем участник ПМЭФ проходит в день около 15 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Каждый участник Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среднем проходит в день около 15 км по павильонам "Экспофорума", где проходит мероприятие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росконгресса.

"22 тыс. шагов - столько в среднем проходят гости и участники ПМЭФ каждый день. Это примерно 15 км или 2,5 трассы Формулы-1 в Сочи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в подсчет не включена вечерняя программа, где проходят различные развлекательные мероприятия для участников.