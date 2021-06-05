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В Moody's подтвердили рейтинг России на уровне «Ваа3»

RT на русском
1 час назад
Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом.
Moody's сохранило долгосрочные рейтинги России
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщается в релизе агентства.
Отмечается, что краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте подтверждён на уровне «Prime-3».
Ранее стало известно, что Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов.
Экономика,Moody's,
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